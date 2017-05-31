Ford Focus RS получил новый пакет опций

Европейская версия «заряженного» хэтчбека 2018 модельного года имеет некоторые отличия во внешности и расширенный список оборудования.

Ford Focus RS Option Pack получил уникальные черты внешности, включая фирменный цвет кузова Nitrous Blue (голубой) с контрастными черными деталями и двухцветным оформлением сидений. С новым пакетом Ford Performance автомобиль получает самоблокирующийся дифференциал Quaife на передней оси, благодаря которому улучшаются ездовые характеристики автомобиля.

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Двигатель модели остался без изменений – под капотом Focus RS Options Pack установлен 350-сильный двигатель EcoBoost объемом 2,3 литра в комплекте с продвинутой с системой полного привода, распределяющей крутящий момент в зависимости от дорожной ситуации, «картинка» которой формируется с помощью сенсоров, сканирующих со скоростью 100 раз в секунду. На заднюю ось может передаваться до 70% тяги, а динамическая система векторизации, в свою очередь, может отдавать до 100% на отдельное заднее колесо. Время переключения распределения тяги составляет всего 0,06 секунды.

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Модель Focus RS стала первым автомобилем, в режимах езды которого появился «Дрифт» для контролируемых заносов, а также ланч-контроль для производительных стартов. Хот-хэтч набирает первую «сотню» за 4,7 секунды.

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О «горячем» характере автомобиля также говорят черные 19-дюймовые колеса особого дизайна, четырехпоршневые моноблочные тормозные суппорты Brembo под цвет кузова и спортивные ковшеобразные сиденья Recaro с кожаными вставками цвета Nitrous Blue.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о доработках стандартного Ford Focus в версии для российского рынка. Автомобиль стал более практичным.