Ford отзывает 541 000 машин и теряет 295 миллионов долларов

Пресс-служба Ford Motor Co. сообщила сегодня о том, что выделит 295 миллионов долларов США ради проведения крупномасштабной отзывной кампании в Северной Америке.

В первую очередь Ford отзывает на ремонт 230 000 машин в связи с вероятностью их возгорания. В список «отзывников» попали кроссоверы Escape 2014-го модельного года, «заряженные» хэтчбеки Fiesta ST 2014-го и 2015-го модельного года, субкомпактвэны Fusion 2013-го и 2014-го модельного года, а также фургоны Transit 2013-го, 2014-го и 2015-го модельного года. Все проблемные машины укомплектованы двигателями серии GTDI объемом 1.6 литра.

У отзываемых автомобилей обнаружена проблема с системой охлаждения. Есть вероятность, что охлаждающая жидкость перестанет циркулировать по системе, что приведет к перегреву двигателя и растрескиванию головки блока цилиндров. Это может вызвать утечку масла и создать риск возникновения пожара. Компания Ford сообщила, что в США и Канаде зафиксировано 29 случаев возгорания, но о травмах не сообщается. Уже установлено месторасположение проблемных машин: примерно 208 000 находятся в США, без малого 22 000 в Канаде и несколько сотен в Мексике.

В настоящий момент у Ford нет ремонтного набора для устранения вышеобозначенной проблемы. Американская компания пока предложила клиентам продолжать ездить на своих автомобилях. При обнаружении утечки антифриза владельцам предлагают посетить ближайший дилерский центр. Помимо этого, Ford вышлет клиентам инструкцию по проверке и заправке системы охлаждения. Предусмотрительно, поскольку большинство американцев самостоятельно под капот не заглядывают и могут не знать, где находится бачок с охлаждающей жидкостью. Обычно обслуживанием занимаются многочисленные сервисные станции.

1 / 2 Ford Escape 2 / 2 Ford Escape

Помимо того, еще 211 000 машин Ford отзывает из-за проблем с дверной защелкой. Подробности не уточняются. Под эту отзывную кампанию попали модели Fiesta 2014-го модельного года, Fusion 2013-го и 2014-го модельного года и Lincoln MKZ 2013-го и 2014-го модельного года.

В России, тем временем, сегодня стартовала сервисная кампания, затронувшая пикапы Ford Ranger. На этот раз Росстандарт обнаружил проблему с креслами. В феврале этого года пикапы Ranger уже отзывали в РФ из-за неполадок с автоматической коробкой передач.

