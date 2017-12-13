Автомобили предназначены для патрулирования белорусско-российской и российско-казахской границы, рассказали в Ford Sollers. Производитель называет особый Transit «мобильным комплексом таможенного контроля». Спецверсия построена на базе фургона со стандартной колесной базой и средней крышей, общая масса – 3 500 кг.

Новинку оснастили турбодизелем 2.2 Duratorq мощностью 125 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод – полный.

В арсенале «мобильного комплекса» значатся: автоматизированные рабочие места с офисными креслами, столом и компьютером, принтер-сканер, системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения, точка доступа Wi-Fi, бензиновый электрогенератор, антресоли, шкаф для одежды. Кроме того, в список оборудования вошли носимая видеокамера для досмотра автомобилей и портативная система для досмотра труднодоступных мест.

В Ford Sollers также отметили, что на данный момент линейка Transit в России состоит из более чем 50 модификаций, которые разработаны аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре 2017 года в РФ было реализовано 1 133 автомобиля Ford Transit – это на 86% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.