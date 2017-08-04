В Госавтоинспекции МВД РФ отреагировали не недавние публикации о проблемах в области выдачи россиянам МВУ.

Анализ выдачи международных водительских удостоверений провели специалисты ГИБДД России после сообщений в СМИ об имеющихся у россиян сложностях с получением необходимых за рубежом документов. В качестве причин назывались как нехватка требуемых бланков, так и ажиотажный спрос туристов, выезжающих за границу в 2017 году.

«В связи с публикацией в ряде СМИ информации о якобы имевших место перебоях с выдачей международных водительских удостоверений региональными подразделениями Госавтоинспекции информируем, что в настоящее время все необходимые контракты на поставку бланков международных водительских удостоверений заключены и она осуществляется в плановом режиме. Выдача международных водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции происходит в штатном режиме», — комментируют в пресс-службе ГАИ.

В ведомстве представили данные статистики: в общей сложности в прошлом году на территории РФ было выдано практически 60 000 международных водительских удостоверений. За семь месяцев 2017-го регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ обеспечили МВУ свыше 85 000 наших автомобилистов. Этот результат превышает годовой показатель 2016-го почти в 1,5 раза.

Стоит отметить, что внешний вид МВУ ранее претерпел незначительные изменения: появилась новая категория и подкатегории, а также новые отметки. В их числе ограничение на управление автомобилем с автоматической коробкой передач: например, для категории «В» в документе теперь есть указание «В – automatic transmission only».

Ранее сообщалось, что проблемы с получением МВУ начались в начале лета: если раньше процедура занимала несколько часов, то до недавнего времени российским автомобилистам приходилось ждать в течение нескольких недель.