ГАЗель NEXT позволяет поиграть в Тетрис

На крупнейшем видеохостинге YouTube опубликован ролик, раскрывающий секретную функцию модели ГАЗель NEXT. В компьютере «приборки» автомобиля зашита известная компьютерная игра Тетрис.

Автор рассказывает в видеоролике, что для активации игры необходимо завести мотор, подождать пока правый поворотник «щелкнет» трижды, затем два раза включить дальний свет, выжать педаль сцепления пять раз, поднять обороты двигателя до 3 000 и в этот момент необходимо зажать регулятор налево.

Напомним, фургон ГАЗель NEXT нового поколения поступил в продажу осенью 2015 года. Одной из ключевых особенностей модели стала новая кабина, которая разрабатывалась для всей линейки коммерческих моделей NEXT.

Продажи микроавтобуса ГАЗель NEXT нового поколения в нашей стране начались в конце прошлого года.