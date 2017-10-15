ГАЗель NEXT позволяет поиграть в Тетрис

На крупнейшем видеохостинге YouTube опубликован ролик, раскрывающий секретную функцию модели ГАЗель NEXT. В компьютере «приборки» автомобиля зашита известная компьютерная игра Тетрис.
Автор рассказывает в видеоролике, что для активации игры необходимо завести мотор, подождать пока правый поворотник «щелкнет» трижды, затем два раза включить дальний свет, выжать педаль сцепления пять раз, поднять обороты двигателя до 3 000 и в этот момент необходимо зажать регулятор налево.
Напомним, фургон ГАЗель NEXT нового поколения поступил в продажу осенью 2015 года. Одной из ключевых особенностей модели стала новая кабина, которая разрабатывалась для всей линейки коммерческих моделей NEXT.
Продажи микроавтобуса ГАЗель NEXT нового поколения в нашей стране начались в конце прошлого года.
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