Производство на расположенном в Тольятти (Самарская область) заводе запущено после почти двухнедельного простоя.

На совместном предприятии американского концерна General Motors и российской компании «АВТОВАЗ» вновь запущен конвейер. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию от пресс-службы предприятия. Продолжительность простоя производства составила почти две недели, остановка была вынужденной.

«В результате переговоров стороны достигли временных договоренностей, в соответствии с которыми 30 мая ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» возобновляет работу производства. Подробности соглашения не разглашаются», — комментируют представители пресс-службы предприятия.

Об остановке конвейера тольяттинского завода GM-Avtovaz ранее сообщал портал «Колёса.ру». Тогда стало известно, что причиной простоя является прекращение осуществления поставок комплектующих для выпуска Chevrolet Niva от нижегородского завода «Автокомпонент».

На конвейера СП выпускается только одна модель. Внедорожник оснащается бензиновым двигателем экокласса «Евро-5» объёмом 1,7 литра мощностью 80 л. с. Официальная цена Chevrolet Niva, выпущенных после 17 апреля, варьируется в диапазоне от 588 000 до 732 500 рублей.

В течение первой трети текущего года на территории России было реализовано 9 526 Chevrolet Niva. Этот результат больше на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, по итогам апреля модель занимает девятую строчку рейтинга наиболее востребованных машин в стране.