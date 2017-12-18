Грузовой Бурлак успешно справился с таежными болотами

Тест-драйв вездеходов для оценки возможностей снегоболотоходов на практике был организован компанией «Роснефть» в ноябре. Местный зимник летом и осенью становится непроходимым, что превращает транспортировку людей и грузов на месторождение в настоящую проблему. По этой причине нефтяники тестируют и закупают вездеходы.

Испытания проходили на 40-километровом маршруте вдоль линии зимника на границе Тюменской области и ХМАО, южнее поселка Салым. Участниками заезда стали около десяти различных снегоболотоходов, причем добрались до финиша лишь три машины.

Вездеход Бурлак смог дойти до финиша без поломок, оставив о себе положительные впечатления у представителей компании. Нефтяникам понравился высокий уровень комфорта в салоне, шумоизоляция и мягкий ход.

«Основной принцип любого снегоболотохода в том, что машина должна быть легкой, а водоизмещение колес — максимально большим, что и демонстрирует наша разработка. Бурлак хорошо идет по болоту благодаря грамотной конструкции и хорошей разгруженной трансмиссии. Ничего непроходимого на «трассе» не было — вездеходу вполне под силу преодолевать подобные испытания», — прокомментировал главный конструктор компании «Вездеходы Макарова» Алексей Макаров.

Грузовая модификация Бурлака оснащается 149-сильным мотором Cummins 2.8 ISF, с которым машина способна разгоняться до 50 км/ч на твердой земле. Скорость движения по воде составляет более 5 км/ч. Масса машины при полной загрузке составит 7 тонн, а дорожный просвет 700 мм. В такой конфигурации Бурлак можно использовать для транспортировки грузов, людей и оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах.

О создании грузовой версии вездехода портал «Колеса.ру» сообщал в конце октября.