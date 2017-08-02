Корейский производитель рассказал, сколько и каких автомобилей было реализовано на российском рынке в прошлом месяце.

02 Авг Hyundai рассказала о продажах в июле

В июле 2017 года объем продаж Hyundai в нашей стране составил 11 952 автомобиля. Самой популярной моделью марки на нашем рынке остается Solaris — владельцами это машины за прошедший месяц стал 6 951 росссиянин.

Модель Объем продаж в июле 2017 года (штук) Solaris 6 951 i30 15 Elantra 278 i40 255 Creta 3 202 Tucson 534 Santa Fe 514 Grand Santa Fe 91 H-1 112 Всего 11 952

Вторую строчку в рейтинге популярности занимает компактный Hyundai Creta. Недорогой «паркетник» разошелся тиражом 3 202 единицы и возглавляет список наиболее популярных кроссоверов российского рынка.

Кстати, ранее компания Hyundai объявила о начале продаж кроссовера Creta в кредит без первоначального взноса.