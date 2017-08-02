Hyundai рассказала о продажах в июле

В июле 2017 года объем продаж Hyundai в нашей стране составил 11 952 автомобиля. Самой популярной моделью марки на нашем рынке остается Solaris — владельцами это машины за прошедший месяц стал 6 951 росссиянин.
|Модель
|Объем продаж в июле 2017 года (штук)
|Solaris
|6 951
|i30
|15
|Elantra
|278
|i40
|255
|Creta
|3 202
|Tucson
|534
|Santa Fe
|514
|Grand Santa Fe
|91
|H-1
|112
|Всего
|11 952
Вторую строчку в рейтинге популярности занимает компактный Hyundai Creta. Недорогой «паркетник» разошелся тиражом 3 202 единицы и возглавляет список наиболее популярных кроссоверов российского рынка.
Кстати, ранее компания Hyundai объявила о начале продаж кроссовера Creta в кредит без первоначального взноса.
Налоги, ограничения и мнимый прогресс: тёмное будущее электромобилей
Новая Лада Надежда: какой она может быть
Роскошь из утилитарности: тюнинг Москвич-412