В пакет входят матовые черные вставки на переднем бампере и задний диффузор. Этот набор обойдется в 390 евро (около 27 000 рублей по актуальному курсу). Также для Hyundai i30 можно заказать фальшивый патрубок выхлопной системы из нержавеющей стали (99 евро или примерно 6 900 рублей).

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На рынке Германии хэтч предлагается с бензиновыми «атмосферником» 1.4 (101 л.с.), турбомоторами 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 T-GDI (140 л.с.), кроме того, для «пятидверки» предусмотрен дизель 1.6 (95, 110 или 136 л.с.). Трансмиссии – «механика» или «робот» с двойным сцеплением. Цена i30 стартует с отметки в 17 450 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 220 000 рублей.

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Кстати, у хэтчбека есть «горячая» версия с приставкой N. Такая модель оснащается бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 250 или 275 л.с.

Напомним, в нашей стране так и не было официально объявлено о старте продаж «тридцатки» нового поколения, модели нет и на российском сайте марки. При этом в августе стало известно о том, что некоторые московские дилеры Hyundai получили по одному экземпляру i30, машины выставили в шоу-румах, но никаких пресс-релизов по этому поводу не поступало.