Hyundai Solaris обошел Ford Focus на вторичном авторынке Москвы

Подведены итоги продаж автомобилей с пробегом на вторичном рынке столицы в ноябре текущего года.

Модель Hyundai Solaris с 849 проданными автомобилями и ростом на 25% в ноябре стала лидером Московского вторичного авторынка, информирует аналитическое агентство «Автостат». Корейская модель сместила с первого места Ford Focus, владельцами которого стали 815 москвичей (-19%).

Тройку замыкает модель чешского производителя – Skoda Octavia, объем продаж которой вырос на 37% и составил 634 машины. На четвертой строчке расположилась Kia Rio (571 единиц и 37% роста), а на пятой бизнес-седан Toyota Camry (434 штуки, +13%).

В ТОП-10 наиболее востребованных в Москве автомобилей с пробегом также вошли: Opel Astra (382 машины, -8%), Volkswagen Polo (368 единицы, +18%), KIA Ceed (367 автомобиля, +33%), Mercedes-Benz E-Klasse (357 штуки, +2%) и Volkswagen Passat (343 продажи, -10%).

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг наиболее популярных кроссоверов и внедорожников на российском рынке в ноябре 2017 года.