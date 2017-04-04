О том, что автоконцерн Hyundai рассматривает возможность локализации производства двигателей в России, рассказал заместитель главы Министерства промышленности и торговли страны Александр Морозов. Согласно его словам, компания думает над двумя вариантами: либо построить собственный завод, либо наладить контрактную сборку на мощностях предприятия иного игрока рынка РФ.

1 / 2 На фото: Hyundai Solaris 2 / 2 На фото: Hyundai Solaris

«У Hyundai в России нет производства двигателя. У них есть две возможности: первая – построить полностью с нуля завод двигателей, второе – разместить необходимый объём на заводе по производству двигателей, например, в Калуге (Volkswagen), либо в Татарстане, в Алабуге (Ford), либо на АВТОВАЗе», — сказал представитель Минпромторга.

Как подчеркнул Александр Морозов, в случае выбора второго варианта, «резко сокращается объём первоначальных инвестиций», так как нет необходимости вкладываться в строительство корпусов, зданий и в закупку базового оборудования.

1 / 2 На фото: Kia Rio 2 / 2 На фото: Kia Rio

«Увеличение загрузки существующего оборудования – инвестиции только в оснастку, это резко сокращает первоначальный объём вложений. Это их идеи, они рассматривают разные варианты. Мы участвуем в переговорах, просто стараемся создать условия, чтобы была возможность инвестировать в разных форматах для углубления локализации», — добавил он.

Ответ пресс-службы Hyundai на соответствующий вопрос был весьма лаконичным. «Мы занимаемся анализом перспектив российского рынка», — отметили в местном офисе корейского концерна.

1 / 2 На фото: Hyundai Creta 2 / 2 На фото: Hyundai Creta

На сегодняшний день на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге налажен выпуск соплатформенных «бюджетников» Hyundai Solaris и Kia Rio, а также популярной модели сегмента SUV Hyundai Creta. В середине прошлого месяца российский офис компании объявил о расширении линейки комплектаций компактного кроссовера: теперь Крета с мотором 1,6 литра доступна с полным приводом.