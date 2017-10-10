Об этом представители индийской компании заявили в рамках состоявшейся сегодня презентации рестайлингового субкомпактного «паркетника» KUV100, сообщают местные СМИ. Завершить электрификацию кросс-линейки Mahindra намерена к 2030 году.

Первым электрическую установку должен получить как раз KUV100 – это произойдет в конце 2018-го или начале 2019 года, причем кроссовер оснастят совершенно новым электромотором.

Сегодня в модельном ряду Mahindra три электрокара: пятидверный хэтчбек e2o (доступны два электродвигателя – мощностью 26 или 41 л.с.), построенный на базе Renault Logan первого поколения седан eVerito (40 л.с.) и фургон eSupro (34 л.с.).

1 / 3 На фото: Mahindra e2o 2 / 3 На фото: Mahindra e-Verito 3 / 3 На фото: Mahindra eSupro

Запас хода топовой «пятидверки» e2o составляет около 140 км, остальные машины могут преодолеть на одной зарядке чуть более сотни километров.

Напомним, кросс Mahindra KUV100 после рестайлинга обзавелся новыми бамперами и решеткой радиатора, модернизированной оптикой. В Индии переднеприводный «паркетник» доступен с бензиновым мотором 1.2 мощностью 83 л.с. и дизелем аналогичного объема с отдачей в 78 л.с., оба работают в паре с пятиступенчатой «механикой».