Infiniti обновил спеццены на свои модели

Теперь можно приобрести компактный хэтчбек Infiniti Q30 по специальной цене от 1 769 990 рублей за базовое исполнение, тогда как кроссовер Infiniti QX30 в комплектации GT обойдется как минимум в 2 118 000 рублей.
|Модель
|Комплектация
|Цена, рублей
|Q30
|Base 1.6
|от 1 769 990
|QX30
|GT 2.0
|от 2 118 000
|Q50
|Elegance 2.0
|от 1 700 000
|Q60
|Sport+Navi 3.0
|3 030 000
|Q70
|Premium 2.5
|от 2 240 000
|QX50
|Elite 2.5
|от 2 215 000
|QX60
|Elegance 3.5
|2 620 000
|QX70
|Premium 3.7
|2 710 000
|QX80
|5.6
|4 300 000
Стоимость купеобразного кроссовера Infiniti QX70, укомплектованного двигателем объемом 3,7 литра, стартует с 2 710 000 рублей. Семиместный кросс Infiniti QX60 в декабре продается по начальной цене 2 620 000 рублей.
Ранее компания Infiniti отчиталась о продажах на российском рынке за одиннадцать месяцев текущего года. В ноябре самой популярной моделью марки стал кроссовер QX60.
Кстати, в конце прошлого месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась публичная премьера кроссовера Infiniti QX50 следующего поколения. Обновленная модель получила революционный двигатель с изменяемой степенью сжатия.
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