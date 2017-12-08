Японский премиальный бренд с 1 декабря запускает обновленное предложение на всю линейку в России.

08 Дек Infiniti обновил спеццены на свои модели

Теперь можно приобрести компактный хэтчбек Infiniti Q30 по специальной цене от 1 769 990 рублей за базовое исполнение, тогда как кроссовер Infiniti QX30 в комплектации GT обойдется как минимум в 2 118 000 рублей.

Модель Комплектация Цена, рублей Q30 Base 1.6 от 1 769 990 QX30 GT 2.0 от 2 118 000 Q50 Elegance 2.0 от 1 700 000 Q60 Sport+Navi 3.0 3 030 000 Q70 Premium 2.5 от 2 240 000 QX50 Elite 2.5 от 2 215 000 QX60 Elegance 3.5 2 620 000 QX70 Premium 3.7 2 710 000 QX80 5.6 4 300 000

Стоимость купеобразного кроссовера Infiniti QX70, укомплектованного двигателем объемом 3,7 литра, стартует с 2 710 000 рублей. Семиместный кросс Infiniti QX60 в декабре продается по начальной цене 2 620 000 рублей.

Ранее компания Infiniti отчиталась о продажах на российском рынке за одиннадцать месяцев текущего года. В ноябре самой популярной моделью марки стал кроссовер QX60.

Кстати, в конце прошлого месяца на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась публичная премьера кроссовера Infiniti QX50 следующего поколения. Обновленная модель получила революционный двигатель с изменяемой степенью сжатия.