Infiniti подготовил новинку для Детройта

С помощью новой концептуальной модели компания Infiniti продемонстрирует стилистику своих автомобилей нового поколения и дальнейшее направление развития дизайна марки. Премьера прототипа состоится 15 января 2018 года в рамках Детройтского автосалона.

«По мере того как новая волна современных технологий обретает форму, наш новый концепт-кар станет предвестником нового поколения автомобилей от INFINITI, — прокомментировал директор по дизайну и старший вице-президент Infiniti Альфонсо Альбайса. — Непрекращающаяся и потрясающая философия дизайна демонстрирует мастерство INFINITI в новую эпоху автономии и прорывных трансмиссий. Представляя новый концепт вместе с Prototype 9 на автосалоне в Детройте, INFINITI стремится показать гармонию и простоту нашего сложного мира».

1 / 4 Infiniti Q80 Inspiration Concept 2014 года 2 / 4 Infiniti Q80 Inspiration Concept 2014 года 3 / 4 4 / 4 Infiniti Q80 Inspiration Concept 2014 года

«Новый концепт INFINITI перенесет традиционную архитектуру седана на следующий этап эволюции, — отметил исполнительный директор Infiniti по дизайну Карим Хабиб. — Переход к более умным и более компактным силовым агрегатам помог нам создать альтернативную форму плавных жестов и более привлекательный характер автомобиля. Продолговатый кузов, сбалансированные пропорции и мускулистые линии нового концепта станут символами новой эры в развитии автомобилей INFINITI».

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что Infiniti планирует представить в рамках Детройтского автосалона большой седан.