Как отметили в ведомстве, основанием для создания проекта закона стало решение о взаимном признании национальных водительских удостоверений граждан – членов Евразийского экономического сообщества. Согласно поправкам, проживающие более шести месяцев в России иностранцы будут обязаны менять свои права.

«Законопроектом планируется предусмотреть изменения, в соответствии с которыми иностранное национальное водительское удостоверение лица, постоянно проживающего на территории РФ, признаётся недействительным по истечении шести месяцев с даты получения документа, подтверждающего его право на постоянное проживание на территории РФ, либо по истечении шести месяцев с даты въезда на территорию нашей страны», — сказали в пресс-центре Госавтоинспекции МВД России.

Сообщается, что у многих автомобилистов, получивших гражданство РФ, водительские права выданы бессрочно. Это позволяет им уклоняться от прохождения медицинского освидетельствования, которое теперь является обязательной процедурой при замене водительского удостоверения по истечению срока его действия.

Ранее стало известно о том, что глава ГАИ считает, что работающие в РФ водители-иностранцы плохо подготовлены. Напомним, требование по замене прав для профессиональных водителей с документами, выданными не на территории РФ, вступило в силу с 1 июня 2017 года.

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