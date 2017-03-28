Под отзыв попали автомобили, реализованные в России в период с мая 2003-го по апрель 2005 года. Как сообщили в Росстандарте, причина сервисной кампании – «возможные сбои работы блока управления системы безопасности пассажиров (ОRC)».

Дилеры ООО «ЭфСиЭй Рус» уведомят владельцев попадающих под отзыв внедорожников Jeep Grand Cherokee и Liberty о необходимости предоставить машины в ближайший сервисный центр для проведения ремонтных работ. В случае необходимости на автомобилях бесплатно заменят блок управления системы безопасности пассажиров (ORC).

При этом владельцы могут, не дожидаясь звонка от дилера, самостоятельно проверить, попадает ли их авто под условия сервисной акции. Для этого нужно сверить VIN-код машины с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

Напомним, накануне Jeep объявил о более масштабном отзыве в России. Впрочем, причина той акции не так существенна – у 6 586 всепроходцев Grand Cherokee, проданных с ноября 2010-го по ноябрь 2014 года, могут возникнуть проблемы с подсветкой зеркала в солнцезащитном козырьке.