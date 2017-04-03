В России стартовали продажи обновлённого Kia Mohave, который подорожал совсем чуть-чуть - на 20 000 рублей. Цена на новинку начинается от 2 419 900 рублей.

Обновлённый Kia Mohave будет предложен с прежним силовым агрегатом — 250-сильным дизелем и восьмиступенчатым «автоматом». В базовой комплектации внедорожник оснащён подключаемым полным приводом, в двух других — постоянным полным. Интересно, что у модели 2017 года появилась новая версия исполнения Luxe, которая расположилась между начальной и топовой.

Список штатного оснащения Kia Mohave ‘2017 представлен светодиодными ДХО, противотуманными фарами, датчиками дождя и парковки, раздельным климат-контролем, дополнительным отопителем салона, мультимедийной системой с навигацией и «музыкой» JBL (впервые для Mohave предложена аудиосистема премиум-класса), шестью подушками безопасности, системами ABS, ESP, помощи старта на подъёме, комплексом «ЭРА-Глонасс». Также в базовую комплектацию входят амортизаторы переменной жёсткости.

Цена на Kia Mohave ‘2017 начинается от 2 419 900 рублей. В базовую версию Comfort, кроме перечисленного выше оборудования, входят: 17-дюймовые колёсные диски, тканевая отделка салона, пакет «Теплые опции», включающий подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, электропривод и подогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, монохромный дисплей 3.5’ на приборной панели.

Mohave в новой комплектации Luxe оценён в 2 619 900 рублей. Как мы уже отметили, в этой версии внедорожник оснащён системой постоянного полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой. Сиденья уже имеют кожаную отделку чёрного цвета, передние кресла оборудованы активными подголовниками. Есть подогрев руля, заднего дивана, стеклоподъёмники с функцией «Auto», глубокая тонировка задних стёкол и двери багажного отсека, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

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Самой дорогой Mohave в комплектации Premium стоит 2 849 900 рублей. Внедорожный потенциал расширен за счёт дифференциала, дополнительной защиты порогов. Сзади установлена пневмоподвеска с трёхступенчатой регулировкой. Внедорожник получил ксеноновые фары головного света, светодиодные фонари и 18-дюймовые колёсные диски на резине 265/60.

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Сиденья в топовой версии получили отделку из кожи Nappa с ромбовидной прострочкой и перфорацией (доступные цвета — чёрный и коричневый), электропривод настроек, также при помощи электропривода регулируется положение руля. Другие опции: бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, люк с электроприводом, системы кругового обзора и мониторинга «мёртвых» зон, приборная панель с цветным дисплеем Supervision диагональю 4.2 дюйма.

Напомним, продажи обновлённого Kia Mohave стартовали в Корее в феврале 2016 года. Причём спрос на рамный внедорожник был довольно высокий.