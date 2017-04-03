Kia назвала рублёвые цены на обновлённый внедорожник Mohave
Автор:

Kia назвала рублёвые цены на обновлённый внедорожник Mohave

2624 0 1
Поделиться: 0 0 0 1 0 0
В России стартовали продажи обновлённого Kia Mohave, который подорожал совсем чуть-чуть - на 20 000 рублей. Цена на новинку начинается от 2 419 900 рублей.

Обновлённый Kia Mohave будет предложен с прежним силовым агрегатом — 250-сильным дизелем и восьмиступенчатым «автоматом». В базовой комплектации внедорожник оснащён подключаемым полным приводом, в двух других — постоянным полным. Интересно, что у модели 2017 года появилась новая версия исполнения Luxe, которая расположилась между начальной и топовой.

Обновленный KIA Mohave_экстерьер 4

Список штатного оснащения Kia Mohave ‘2017 представлен светодиодными ДХО, противотуманными фарами, датчиками дождя и парковки, раздельным климат-контролем, дополнительным отопителем салона, мультимедийной системой с навигацией и «музыкой» JBL (впервые для Mohave предложена аудиосистема премиум-класса), шестью подушками безопасности, системами ABS, ESP, помощи старта на подъёме, комплексом «ЭРА-Глонасс». Также в базовую комплектацию входят амортизаторы переменной жёсткости.

Обновленный KIA Mohave_экстерьер 5

Цена на Kia Mohave ‘2017 начинается от 2 419 900 рублей. В базовую версию Comfort, кроме перечисленного выше оборудования, входят: 17-дюймовые колёсные диски, тканевая отделка салона, пакет «Теплые опции», включающий подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, электропривод и подогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, монохромный дисплей 3.5’ на приборной панели.

Обновленный KIA Mohave_интерьер 5

Mohave в новой комплектации Luxe оценён в 2 619 900 рублей. Как мы уже отметили, в этой версии внедорожник оснащён системой постоянного полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой. Сиденья уже имеют кожаную отделку чёрного цвета, передние кресла оборудованы активными подголовниками. Есть подогрев руля, заднего дивана, стеклоподъёмники с функцией «Auto», глубокая тонировка задних стёкол и двери багажного отсека, салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

1 / 2
2 / 2

Самой дорогой Mohave в комплектации Premium стоит 2 849 900 рублей. Внедорожный потенциал расширен за счёт дифференциала, дополнительной защиты порогов. Сзади установлена пневмоподвеска с трёхступенчатой регулировкой. Внедорожник получил ксеноновые фары головного света, светодиодные фонари и 18-дюймовые колёсные диски на резине 265/60.

1 / 2
2 / 2

Сиденья в топовой версии получили отделку из кожи Nappa с ромбовидной прострочкой и перфорацией (доступные цвета — чёрный и коричневый), электропривод настроек, также при помощи электропривода регулируется положение руля. Другие опции: бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, люк с электроприводом, системы кругового обзора и мониторинга «мёртвых» зон, приборная панель с цветным дисплеем Supervision диагональю 4.2 дюйма.

Напомним, продажи обновлённого Kia Mohave стартовали в Корее в феврале 2016 года. Причём спрос на рамный внедорожник был довольно высокий.

 

Теги: В России , Новинки , большие внедорожники , корейские автомобили , корейские внедорожники , полноприводные внедорожники , KIA , Mohave
Понравилась статья? 0 0 0 1 0 0
Обсуждаемое
19 Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: хороший салон с капризной рейкой
17 Тест-драйвы / Одиночные
Что в имидже тебе моем: тест-драйв Nissan X-Trail 2,5
16 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Семиместный Lada Xray: каким он может быть
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / В России
Выиграй поездку в Чехию на двоих от ŠKODA: конкурс продолжается!

Конкурс, посвященный выходу на рынок обновленной ŠKODA OCTAVIA, стартовал 1 марта. Победитель получит полностью оплаченную поездку в Прагу на двоих.…

479 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Как понять, что заправился некачественным топливом, и что при этом делать

Заправка – процесс привычный (для тех, кому он непривычен, мы написали отдельное руководство). А вот последствия заправки некачественным топливом – штука неизведанная для многих, но ошибиться в ее определении трудно. Как…

957 0 0
Статьи / Практика
Сколько шлангом ни тряси: как правильно заправлять автомобиль

Предвижу улыбки, наполненные сарказмом больше, чем каталитический нейтрализатор керамическими компонентами и драгоценными металлами. Ах, первое апреля, никому не верю! Ну уж нет. Всё, о чём пойдёт речь ниже – серьёзно,…

74846 6 0
Статьи / Практика
Гулять так гулять, любить так любить: обслуживание и ремонт Range Rover

На эти машины смотрят с завистью почти все участники дорожного движения. Их владельцы прикуривают от стодолларовой бумажки и носят ботинки из кожи единорога. Увидев проезжающий Range Rover, мужчины ёкают селезёнкой, а…

8473 4 9
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Almera Classic с пробегом: надёжный автомат и капризная ходовая

В первой части нашего обзора мы уже убедились, что подержанная Альмера Классик не должна разорить своего нового владельца. Во всяком случае, на сварку и покраску много тратить не придётся достаточно долго. А как обстоит…

3686 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Almera Classic с пробегом: коррозионные места кузова и минусы салона

До атаки российского рынка седанами В++ класса несомненными любимчиками нашего покупателя были седаны класса С. Люди обеспеченные и практичные покупали Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Mazda 3 или что-то ещё из…

3969 2 2
Выбор авто / Подержанные авто
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: лучший немецкий мотор и непростая коробка

Какой русский не любит немецкий автопром! Точнее, его продукцию, пусть даже такую весьма скромную, как Volkswagen Polo Sedan. В первой части обзора мы уже выяснили, что кузов этого скромняги сделан не хуже кузовов…

12085 2 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Единственная в мире: опыт владения ВАЗ-21 Бора

В девяностых на Волжском автомобильном заводе было создано большое количество интересных прототипов. Большинство из них сгинуло в те же годы, успев лишь несколько раз засветиться на крупных автосалонах в качестве…

36827 4 7
Тест-драйвы / Одиночные
Ходячий замок: тест-драйв Toyota Land Cruiser 200 Executive Black

Некоторые вещи в нашем мире бушующем на удивление стабильны и неизменны… Полнолуние, рассветы, приливы, утренний туман у подножия Фудзи и, конечно же, Land Cruiser, вечный символ престижа и успеха.

19794 0 19
Тест-драйвы / Одиночные
Последний настоящий: тест-драйв Mitsubishi Pajero IV

Вы считаете, что все тачки XXI века стали одинаково пластмассовыми, потеряли индивидуальность и брутальность, а куча электроники убила их железную душу? Завязывайте с рефлексией и бегом в салон за последним настоящим…

18860 15 12
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Делаем сигнализацию из смартфона: эксперимент с приложениями для Android

Смартфон, даже самый дешевый или напрочь устаревший, содержит в себе множество элементов, имеющихся лишь в самых дорогих и продвинутых автосигнализациях. А значит, можно заставить специальное приложение управлять…

55617 8 0
Статьи / История
Обновки из СССР: распаковываем автоаксессуары, купленные в прошлом веке

Судьба вещей, которые мы рассматриваем сегодня, достойна того, чтобы им позавидовать: их сделали в прошлом веке, им бог весть сколько лет, но они так и остались новыми. Они дожили до наших дней и попали в совершенно…

48764 7 3
Гаджеты / Радар-детекторы
Активный антирадар – что это такое и как работает?

Активные антирадары-подавители, которые глушат сигналы "гаишных" радаров – об этих устройствах регулярно заходят разговоры в любом автосообществе. Но большинство бесед крутится вокруг невнятных легенд и смутных мифов,…

18348 0 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

50639 3 32
Статьи / Военная техника
Теперь бронированный: возрождение американского Humvee

Главный легкий армейский автомобиль США под названием HMMWV (он же Humvee), надолго пережил своего гражданского «родственника» Hummer. В 90-е казалось, что машина себя исчерпала: в условиях реальных боевых действий в…

6997 3 2
История автомобилестроения
Статьи / Военная техника
Двухколесные солдаты: секретные одноосные тягачи Советской армии

Несмотря на сугубо мирную профессию оригинальных одноосных автомобилей-тягачей для работы в крупном гражданском строительстве, они негласно состояли на вооружении в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Там…

50639 3 32
Статьи / История
Прохлада в Самаре: заводской кондиционер для ВАЗ-2108, и почему его никто не видел

Сегодня кондиционер стал привычным, если не сказать неотъемлемым, элементом практически любого современного автомобиля, включая и отечественные Лады. Незаводские системы микроклимата появились на "десятках" еще в…

41577 11 44
Статьи / История
Копать, строить, буксировать: колесные инженерные машины Советской армии

В истории советского военного автомобилестроения доля специальных двухосных тягачей с колесной формулой 4х4 занимала, пожалуй, самую скромную нишу и насчитывала буквально несколько опытных и мелкосерийных конструкций.…

35929 2 27
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?