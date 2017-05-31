Компания Fiat представила новый компактный хэтч Argo
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Компания Fiat представила новый компактный хэтч Argo

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Премьера новой «пятидверки» Fiat состоялась в Бразилии, жители этой страны и получат хэтчбек первыми.

Модель разработана, прежде всего, для южноамериканского рынка, ее производство налажено на бразильском заводе Fiat. Ожидается, что в линейке марки Argo придет на смену Punto. В Бразилии продажи новинки стартуют в ближайшее время, правда, цена пока не объявлена.

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Длина нового хэтча равна 3,99 метра, ширина – 1,72 метра, высота – 1,5 мета, а размер колесной базы составляет 2,52 метра. Минимальный объем багажника – 300 литров. Дизайн Fiat Argo выполнен в стиле модели Tipo, доступной в Европе.

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Помимо стандартной версии, покупателям также предложат «оспортивленную» модификацию Argo HGT. Такой автомобиль отличается перенастроенной подвеской, наличием цветной вставки на переднем бампере, неокрашенным пластиковым обвесом и дисками эксклюзивного дизайна. Спойлер и корпуса наружных зеркал версии HGT выполнены в темно-сером.

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На фото: Fiat Argo HGT
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На фото: Fiat Argo HGT
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На фото: Fiat Argo HGT

В линейку моторов бразильского Fiat Argo вошли двигатели 1.0, 1.3 и 1.8, все они работают как на бензине, так и на этаноле. Базовый агрегат (72 или 77 л.с.) сочетается с пятиступенчатой «механикой», движку 1.3 (101 или 109 л.с.) также положена роботизированная трансмиссия, а топовый мотор (135 или 139 л.с.) укомплектован 5МКП или шестидиапазонным «автоматом».

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На фото: "приветственная" серия Argo HGT Mopar
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На фото: "приветственная" серия Argo HGT Mopar
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На фото: "приветственная" серия Argo HGT Mopar

В самой доступном варианте исполнения Арго имеет систему Start/Stop и кондиционер. Для более дорогих версий предусмотрены система контроля давления в шинах, мультимедийный комплекс с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, система контроля тяги, ESC, круиз-контроль, противотуманки.

Напомним, совсем скоро Fiat представит новый седан, построенный на базе Argo. «Четырехдверку» будут производить в Аргентине.

 

Теги: Авторынок , Новинки , итальянские автомобили , компактные автомобили , хэтчбеки , Argo , FIAT
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