В следующем году в РФ может появиться новый компактвэн. Кроме того, покупателям будет доступна дизельная версия внедорожника Sauvana.

Как сообщили в российском офисе Foton, компания рассматривает возможность вывода на российский рынок вэна Gratour. В том случае, если будет принято положительное решение, то эту модель россиянам предложат с четырьмя типоразмерами кузова.

Колесная база у всех модификаций общая – 2 760 мм. Длина, ширина и высота версии Gratour ix5 составляют 4 505/1 725/1 770 мм соответственно. Габариты Gratour ix6: 4 515/1 750/1 820 мм. Обе машины – семиместные, с компоновкой 2+2+3. В Китае базовым мотором для этих модификаций является «атмосферник» 1.5 мощностью 115 л.с., трансмиссии – «механика» или «автомат».

1 / 4 На фото: Foton Gratour im6 2 / 4 На фото: Foton Gratour im6 3 / 4 На фото: Foton Gratour im8 4 / 4 На фото: Foton Gratour im8

Версии Gratour im6 и im8 крупнее (4 700/1 780/1 820 мм и 4 730/1 780/1 820 мм), они имеют расширенный список оборудования, кроме того, эти «китайцы» оснащаются бензиновым турбодвижком 1.5 с отдачей в 150 л.с. Впрочем, в Foton отметили, что спецификации Gratour для российского рынка пока не утверждены.

Другая новинка марки для РФ в 2018 году – рамный внедорожник Sauvana с турбодизелем Cummins IFS 2.8 мощностью до 177 л.с. Такой мотор будет работать в паре с «автоматом», цена пока не объявлена. Сегодня полноприводный Foton Sauvana (от 1 454 990 рублей) представлен в России с бензиновым двигателем 2.0 мощностью 201 или 217 л.с. Помимо АКП, для бензиновой версии также предусмотрена пятиступенчатая «механика».

Напомним, тест-драйвер портала «Колёса.ру» уже познакомился с компактвэном Foton Gratour.