Пока новый «паркетник» Brilliance доступен только на китайском рынке.

«Живые» фотографии новинки опубликовало «поднебесное» издание Autohome. В линейке бренда кроссовер V6 расположен на ступеньку выше модели V5. Длина «шестерки» равна 4 620 мм, ширина – 1 922 мм, высота – 1 734 мм, размер колесной базы составляет 2 725 мм.

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На данный момент пятиместный Brilliance V6 предлагается с бензиновым турбодвигателем 1.5 мощностью 150 л.с. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний. Позже в продаже должны появиться автомобили с двухлитровым мотором, мощность которого не раскрывается.

В список оборудования новинки могут входить: мультимедийный комплекс с огромным сенсорным экраном и голосовым управлением, система помощи при подъеме/спуске, автопарковщик, климат-контроль, система кругового видеообзора, панорамная крыша.

Цена Brilliance V6 лежит в диапазоне от 87 900 до 141 900 юаней, что эквивалентно примерно 782 000 – 1 262 000 рублей по текущему курсу.

Пока нет информации о планах Brilliance поставлять «шестерку» в Россию. Зато, как стало известно порталу «Колёса.ру», в следующем году у нас должна появиться другая новинка бренда – компактный «паркетник» V3.

Между тем в Китае скоро дебютирует еще один вседорожник Brilliance, он окажется крупнее и дороже V6.