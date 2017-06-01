В России Geely Atlas должен появиться осенью этого года. В компании также отметили, что автомобиль оснащён новой системой G-Safety, обеспечивающей превентивную защиту от столкновения и минимизирующей последствия травм в результате аварии.
Ранее «Колёса.ру» сообщал, что Geely Atlas присоединиться к большому седану Emgrand GT — представителю нового поколения автомобилей бренда, которое получило название Generation 3. В компании выражают надежду, что Атлас окажется таким же востребованным в России, как и у себя на родине. Напомним, в Китае кроссовер продаётся под имене Bouye.
О моторной гамме Geely Atlas для рынка РФ пока ничего не сообщается. В Поднебесной модель представлена с турбированным двигателем 1.8 литра и «атмосферником» объёмом 2.4 литра. Известно, что Джили намерена продавать в нашей стране и полноприводную версию флагманского SUV.
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