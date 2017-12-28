Кто кого: Jeep Grand Cherokee Trackhawk против Dodge Challenger Hellcat

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance устроило дрэг-баттл внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk и маслкара Dodge Challenger Hellcat Widebody. Под капотами обеих моделей установлена V-образная «восьмерка» Hellcat. Видео эпичного заезда можно посмотреть на YouTube.
Кстати, динамика двух автомобилей, заявленная производителем, практически идентична — Grand Cherokee Trackhawk разгоняется с нуля до 96 км/ч за 3,5 секунды, а Challenger Hellcat за 3,4 секунды. Дистанцию четверть мили (402 метра) они способны преодолеть за 10,6 и 10,9 секунды, соответственно.
Преимуществом «заряженного» внедорожника стало наличие системы полного привода и ланч-контроля, что и позволило ему одержать победу, несмотря на тот факт, что он тяжелее купе на 350 килограммов.
Недавно портал «Колеса.ру» публиковал дайджест тестов зарубежных коллег, которые уже получили возможность протестировать новый Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
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