Lada Priora уйдет на пенсию летом следующего года

Российский производитель планирует завершить сборку седана Lada Priora в июне 2018 года, информирует ресурс Русский автомобиль, ссылаясь на производственный план АВТОВАЗа на следующий год.

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В июне портал «Колеса.ру» сообщал, что производство Приоры будет продолжаться, пока на модель будет пользоваться спросом. Об этом говорил глава АВТОВАЗа Николя Мор, отметив, что модель пользуется популярностью на Кавказе.

Издание «Русский автомобиль» располагает информацией, что АВТОВАЗ до июня следующего года соберет 7 000 единиц Lada Priora. Напомним, модель встала на конвейер в 2007 году. Седан производят с восьмиклапанным 87-сильным и 16-клапанным 106-сильным двигателями объемом 1,6 литра. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой».

Ранее АВТОВАЗ сообщил об успешном старте продаж универсала Lada Vesta. В ноябре было продано около 2 000 таких автомобилей.