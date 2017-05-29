Lifan 820, который будет продаваться в России под именем Murman, доберётся до дилеров в июле этого года. "Колёса.ру" выяснил, какие автомобили в компании считают конкурентами новой для нашего рынка модели.

Как сообщили «Колёса.ру» в пресс-службе компании, новый Лифан будет конкурировать с Toyota Camry, Hyundai i40, Kia Optima, Ford Mondeo и Geely Emgrand GT.

Напомним, что в России Murman на первом этапе будет предложен с бензиновым атмосферным двигателем объёмом 1.8 литра и механической коробкой передач. Цена на модель не называется, как не раскрываются пока и характеристики силового агрегата. Но тем интереснее. Давайте взглянем на стоимость конкурентов в базовой версии исполнения.

Китайский Geely Emgrand GT оснащён 148-сильным мотором объёмом 2.4 литра и автоматической коробкой передач, цена — от 1 389 000 рублей. Купить Toyota Camry можно начиная от 1 407 000 рублей, в базе бизнес-седан поставляется со 150-сильным двигателем и шестидиапазонным «автоматом».

За Hyundai i40 просят минимум 1 124 000 рублей, силовой агрегат 1.6 GDI мощностью 135 л.с. и МКП. Чуть дороже обойдётся 150-сильная Киа Оптима на «ручке» — от 1 179 900 рублей. Ford Mondeo стоит от 1 350 000 рублей — сумма за «базу» со 149-сильным мотором 2.5 литра и «автоматом».

Продажи нового Lifan Murman стартуют в июле. Как ранее заявлял генеральный директор «Лифан Моторc Рус» Вячеслав Галузинский, ориентировочная цена на седан — до миллиона рублей.