Мал, да удал: MINI Countryman успешно прошел краш-тесты

Специалисты Euro NCAP опубликовали отчеты о проверках безопасности мини-кроссовера MINI Countryman Cooper D 2017-го модельного года. Водитель в случае ДТП защищен на 90%.

В краш-тесте с имитацией бокового удара MINI Countryman хорошо защищает водителя при столкновении как с другим автомобилем, так и со столбом. Подголовники всех кресел обеспечивают безопасность шеи как водителя, так и пассажиров в машине.

При прямом лобовом столкновении задние пассажиры могут получить травмы грудной клетки, а водитель вероятнее всего отделается лишь ушибом. Зато в тесте с лобовым ударом о деформируемое препятствие датчики водителя-манекена зафиксировали повреждения грудной клетки, а передний пассажир-манекен почти не пострадал.

При фронтальном столкновении есть небольшой риск повреждения грудной клетки детей на заднем диване. Помимо того из-за геометрии сидений заднего дивана подростки могут повредить шею в случае аварии, а шея детей до шести лет не пострадает. Но в целом MINI Countryman обеспечивает высокий уровень защиты детей (80%) в случае перевозки их в специальных удерживающих креслах.

Наиболее опасными для пешеходов частями «передка» MINI Countryman являются передняя и задняя кромки капота и боковые стойки. Капот мини-кроссовера укомплектован датчиками удара и в случае наезда не пешехода — немного приподнимается. Для пешехода это должно снизить последствия от наезда. В качестве опции MINI также предлагает систему экстренного торможения, но комитет Euro NCAP не учитывал ее в тестах, поскольку эта система является дополнительным оборудованием.

Сегодня, напомним, специалисты Euro NCAP опубликовали также результаты краш-тестов малолитражки Suzuki Swift и чешского кроссовера Skoda Kodiaq.

