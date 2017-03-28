Maserati Levante получил новую тюнинг-программу

Тюнинг-программа под названием Tridente включает кузовной обвес, новые эксклюзивные колеса, более глубокий тембр выхлопа и повышенную мощность.
Новая прошивка бензиновой V-образной «турбошестерки» от специалистов Novitec в комплекте с новой выпускной системой увеличили отдачу до 494 л.с. и 660 Нм крутящего момента. С этим мотором кроссовер разгоняется с нуля до первой «сотни» за 4,8 секунды. Дизельный мотор после апгрейда выдает 322 л.с. и 680 Нм. Звучание двигателя становится более благородным за счет фирменной системы Novitec Active Sound с кнопкой Sport, активирующей регулирующие клапаны.
Экстерьер автомобиля стал выглядеть более агрессивно за счет аэродинамического карбонового обвеса, включающего передний спойлер-губу, боковые панели, задние закрылки, спойлер на двери багажника и карбоновую вставку диффузор. Все элементы прошли тестирование в аэродинамической трубе для оптимизации производительности и эффективности. Завершающим штрихом может стать комплект 22-дюймовых колес и заниженная на 25 мм подвеска.
Интерьер автомобиля остался без изменений. Видимо у Novitec нет специалистов такого уровня как в Carlex Design. О профессионализме сотрудников этой студии портал «Колеса.ру» недавно рассказывал на примере проекта, где донором выступил суперкар Ferrari.
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