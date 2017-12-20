Мэр Монреаля: Формула E потерпела финансовое фиаско

Похоже, что проект по созданию первоклассной гоночной серии с болидами на электротяге терпит серьёзные убытки. По крайней мере, в этом уверена мэр Монреаля Валери Плант, которая прокомментировала отмену гонки в этом канадском городе.

Как сообщает издание Autoweek, на вопрос о том, почему она решила отказаться от этапа электрической формулы, Плант заявила, что горожане Монреаля не собираются тратить колоссальные суммы на плохо спланированные проекты, которые не приносят городу ничего позитивного. Гонка обходится бюджету в 35 миллионов долларов, которые, по мнению мэра, лучше вложить во что-то более полезное.

На данный момент неизвестно, будет ли проведена гонка, поскольку руководство гоночной серии собирается подать против мэрии иск, о чём сообщает портал Racecar.

Примечательно, что Формула 1 сейчас тоже стоит на пороге раздора. Как известно, Ferrari выступает против упрощения технического регламента, и грозится создать альтернативный чемпионат.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что скандал с новым логотипом Формулы 1 набирает обороты.