Дочерняя компания Daimler планирует принимать участие в подготовке кадров в автоотрасли до 2026 года.

Компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», занимающаяся проектом строительства завода Mercedes-Benz в Московской области, намеревается до 2026 года участвовать в подготовке специалистов для автомобильной отрасли в государственных профессиональных организациях региона.

Как сообщает ТАСС, это следует из текста соглашения между дочерней компанией немецкого концерна Daimler и правительством Московской области. «Настоящее соглашение действует в течение десяти лет. В дальнейшем соглашение может продлеваться по взаимной письменной договоренности сторон», — отмечается в документе.

Известно, что специалисты «Мерседеса» займутся разработкой предложений для вариативной части образовательной программы. Также компания подготовит материалы для оценки студентов на отборных и итоговых испытаниях. Помимо этого представители МБМР будут принимать участие в совместных рабочих встречах, конференциях, семинарах и выставках, организованных образовательными учреждениями Подмосковья.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на завод Mercedes-Benz в Подмосковье начали набирать персонал. Предприятие будет построено в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. В конце июня 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что на будущем заводе компании Mercedes-Benz будет создано примерно 1 500 рабочих мест.