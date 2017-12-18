Mercedes-Benz показал внедорожник Maybach в действии

Немецкий производитель выложил на своем канале зимнее видео с роскошным внедорожником.

Mercedes-Benz опубликовал на канале YouTube ролик с открытой моделью Mercedes-Maybach G650 Landaulet, демонстрирующей навыки дрифтования по снегу. Внедорожником под присмотром заводского пилота управляли немецкие телеведущие Жан-Пьерр Крамер и Маттиас Мальмеди.

G 650 Landaulet базируется на модели G 500 4×4². В подкапотном пространстве автомобиля установлен шестилитровый двигатель V12 с отдачей 630 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента. По сравнению с обычной моделью у Майбаха увеличенная на 578 мм колесная база – 3 400 мм, а дорожный просвет равен 450 мм.

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Maybach G650 Landaulet имеет открытую заднюю часть и перегородку, разделяющую переднюю и заднюю часть салона. Второй ряд сидений закрывается мягкой крышей. Кстати, на втором ряду установлены кресла от S-Class с электрорегулировками и функциями массажа.

Напомним, автомобиль был представлен в середине февраля текущего года. Mercedes-Maybach G 650 Landaulet был выпущен тиражом 99 единиц.