Мировая премьера нового «Гелика» состоится в январе 2018 года на Детройтском мотор-шоу. Внешний облик внедорожника немцы пока скрывают, при этом интерьер модели уже представлен – его показали в рамках специального мероприятия, прошедшего накануне в Штутгарте.

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Внешне следующий Mercedes-Benz G-Class сохранил узнаваемый дизайн предшественника, об этом можно судить по многочисленным шпионским фото, которые были опубликованы ранее. А вот салон у внедорожника – полностью новый. Внутри «Гелика» стало просторнее, интерьер же выполнен в стиле последних S-Class и E-Class.

Для топовых версий G-Class предусмотрены два дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, которые «спрятаны» под единой стеклянной крышкой: один вместо традиционной «приборки», второй – тачскрин мультимедийной системы. На центральном тоннеле установлена сенсорная панель для управления «мультимедиа», между круглыми воздуховодами – три кнопки, отвечающие за межосевую и межколесные блокировки.

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На выбор предлагаются несколько вариантов отделки: кожа разных сортов и цветов, вставки из карбона, дерева или металла. Плюс 64 варианта цвета для фоновой подсветки. В список оборудования также могут входить: беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше, кресла с электрорегулировками, подогревом, памятью и функцией массажа.

1 / 3 На фото: Mercedes-Benz G-Class предыдущего поколения 2 / 3 На фото: Mercedes-Benz G-Class предыдущего поколения 3 / 3 На фото: Mercedes-Benz G-Class предыдущего поколения

Технические характеристики нового G-Class раскроют через месяц. По предварительным данным, в линейку моторов внедорожника войдут рядная дизельная «шестерка» 2.9 с отдачей примерно в 340 л.с. и бензиновый битурбодвигатель V8 4.0, выдающий 422 или 612 л.с. Самая мощная версия последнего мотора, конечно, достанется Mercedes-AMG G 63.

Напомним, ранее Mercedes-Benz продемонстрировал салон A-Class нового поколения.