Согласно данным Министерства экономического развития РФ, примерно половина запасных частей в стране является контрафактом, 80% рынка приходится на импорт. Заместитель директора департамента развития секторов экономики ведомства Павел Финк рассказал о том, что наш рынок автокомпонентов составляет примерно 40 миллиардов долларов в год.

«Коммерсанту» представители ведомства рассказали о том, что для пресечения контрафакта на сегодняшний день уже применяется пилотный проект по маркировке (чипизации) меховых изделий. Они предположили, что по запчастям «как вариант, может быть применён аналогичный подход». Известно, что цена каждого контрольного знака не превышает 22 рублей. Правда, в МЭР отметили, что актуальных результатов этого пилота на данный момент нет.

Бороться с контрафактной продукцией на рынке запчастей предлагают и автомобильные дилеры. Отметим, в кризис сервис стал для многих из них ключевым источником доходов. Ассоциация российских автомобильных дилеров направила письмо в Министерство промышленности и торговли, в котором предлагается «законодательно закрепить регулирование рынка сервисных услуг» с помощью лицензирования представителей сферы и «инструмента контроля качества со стороны государства».

Помимо этого в РОАД выступили с предложением зафиксировать квалификационные требования к сотрудникам и поставщикам автозапчастей. По мнению представителей ассоциации, это поможет защитить потребителей от продукции, а также услуг низкого качества. По данным издания, в Минэкономразвития считают, что «вопрос требует проработки», а в Минпромторге пока нет мнения по этой инициативе.

Стоит отметить, что автоконцерны скептично относятся ко всем вышеперечисленным идеям. По мнению представителей, следствием введения любых новшеств являются дополнительные издержки, которые в итоге отразятся на кошельках покупателей. Результатом может быть то, что на «серый рынок» отправится ещё больше клиентов.

Ранее портал «Колёса.ру» со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева сообщал о том, что в 2016 году автозапчасти в РФ подорожали на 7-10%.