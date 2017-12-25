Благодаря этим программам клиенты могут купить новые автомобили, подходящие под условия, в кредит со скидкой.

Работу по государственным программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» с начала 2018 года возобновляет российский офис компании Mitsubishi. Эти меры господдержки позволяют купить в кредит (первоначальный взнос – не менее 20%) новую машину, чья цена не превышает 1 450 000 рублей, со скидкой в размере 10%.

1 / 2 На фото: Mitsubishi Outlander 2 / 2 На фото: Mitsubishi Outlander

Напомним, в программе «Семейный автомобиль» могут участвовать клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми, вариант «Первый автомобиль» подойдёт начинающим автомобилистам (тем у кого есть права, но никогда не было в собственности транспортного средства).

Как рассказали представители российского офиса Mitsubishi Motors, за несколько месяцев 2017 года более 450 клиентов смогли воспользоваться условиями указанных государственных программ стимулирования спроса на авторынке. Напомним, действие мер госпомощи было прекращено раньше, чем планировалось, так как компании исчерпали выделенные правительством РФ средства на их реализацию.

«Мы с гордостью сообщаем, что в Новом 2018 году мы продолжим следовать нашей философии по предоставлению комфортных условий кредитования для наших клиентов, и с радостью присоединяемся к госпрограммам «Семейный» и «Первый автомобиль», — комментирует председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро. — Мы уверены, что наше эксклюзивное кредитное предложение позволит многим молодым семьям стать счастливыми обладателями нового автомобиля и улучшить свой уровень жизни».

В компании отметили, что скидка по госпрограммам «Семейный» и «Первый автомобиль» будет суммироваться с другими специальными кредитными предложениями «МС Банк Рус», в том числе с программой «0% на три года», которая распространяется на кроссовер Mitsubishi Outlander.

Читайте также: Mitsubishi Outlander в РФ получил новые опции и комплектации