В России теперь можно заказать спорткар Jaguar с новым двигателем семейства Ingenium.

Купе и родстер F-Type с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 300 л.с. были представлены в апреле этого года. С новым двигателем автомобиль наберёт первую «сотню» за 5,7 секунды, его максимальная скорость составляет 249 км/ч. Мотор сочетается с восьмидиапазонным «автоматом».

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Заднеприводный Jaguar F-Type Coupe с четырехцилиндровым движком стоит от 4 500 000 рублей, цена открытой версии начинается с отметки в 5 225 000 рублей.

В арсенале базовой комплектации модели значатся: открытый дифференциал и система динамического распределения крутящего момента на колесо при торможении, система динамического контроля устойчивости, подрулевые лепестки переключения передач, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и наружных зеркал, подогрев сидений, мультимедийная система Touch Pro с 8-дюймовым тачскрином.

Ранее самой доступной версией спорткара британской марки в РФ была модификация с 340-сильным мотором V6 3.0, ее цена – от 5 157 000 рублей. В нашей стране F-Type также можно купить с трехлитровой «шестеркой» мощностью 380 или 400 л.с. и с мотором V8 3.0 с отдачей в 550 или 575 л.с.

Накануне стало известно о том, что российский офис Jaguar расширил моторную гамму седанов XE и XF, а также кроссовера F-Pace.