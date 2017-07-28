Испанская марка продолжает выбирать имя для нового SUV, который поступит в продажу в следующем году.

Конкурс на название для будущего семиместного кроссовера компания Seat объявила в июне. Любой желающий мог предложить свои варианты на специальном сайте, главный критерий – имя нужно было заимствовать из испанской географии. В конкурсе приняли участие более 133 000 человек из 106 стран, затем марка отобрала около 10 130 наименований. Теперь объявлены девять полуфиналистов.

Итак, претенденты на победу: Abrera, Alboran, Aran, Aranda, Avila, Donosti, Tarifa, Tarraco и Teide. На основных рынках бренда соберут фокус-группы, их участникам предстоит проанализировать каждое из имен. Трех финалистов объявят 12 сентября на Франкфуртском автосалоне, в тот же день начнется голосование, оно продлится до 25 сентября. Соответственно, новый кроссовер получит имя, которое наберет наибольшее количество голосов.

1 / 2 Тизеры нового кроссовера Seat 2 / 2 Тизеры нового кроссовера Seat

«Впервые в истории бренда название одной из его моделей будет выбрано всенародным голосованием. Третий внедорожник Seat продолжит традицию давать имена автомобилям компании в честь мест из испанской географии, начало которой положено в 1982 году с модели Ronda», — прокомментировали в Seat.

Напомним, официальные тизеры будущего флагманского кроссовера марка продемонстрировала весной 2017-го. По предварительным данным, внедорожник окажется «аналогом» модели Skoda Kodiaq.