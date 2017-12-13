Немецкое издание назвало робот Lada Vesta «заторможенным»

В газету поступил для тест-драйва российский седан со 106-сильным мотором объемом 1,6 литра и пятиступенчатым «роботом».

В процессе тестирования журналист издания Стефан Анкер смог разогнать на автобане Lada Vesta до максимальной скорости 180 км/ч. «Автомобиль плохо держит прямую. Вероятной причиной этого является некорректные настройки подвески или недоработанная аэродинамика», — сказал журналист Die Welt.

Анкер отметил медленную работу роботизированной коробки передач, которая меняет ступени с длительными задержками. «Заторможенность коробки раздражает во время обгона, — отметил журналист. – Выбор в пользу «робота» имеет смысл только при наличии проблем со здоровьем».

Правда, немецкий специалист отметил и положительные моменты – хорошая обзорность с водительского места, просторный салон, свободно вмещающий четырех взрослых, вместительные багажник и перчаточный ящик.

Дизайн Vesta, по мнению Анкера, устарел, но X-образные выштамповки в боковой части выделяют модель в транспортном потоке. Он также отметил, что вазовской «четырехдверке» вряд ли удастся стать популярным автомобилем на немецком рынке, поскольку компактные седаны здесь не в почете.

Lada Vesta в аналогичном тестируемой исполнении продается в Германии за 12 740 евро (около 882 000 рублей по текущему курсу). Список оборудования автомобиля включает: четыре подушки безопасности, аудиосистему, ABS, ESP, электроподъемники стекол, электрорегулировки боковых зеркал, парктроник, кондиционер и центральный замок. За дополнительную плату в 1 000 евро можно укомплектовать Весту информационно-развлекательной системой с навигацией.

Анкер сравнил цену Vesta с конкурентами, которыми он считает Fiat Tipo за 14 450 евро и Skoda Rapid за 17 030 евро. Кстати, недавно АВТОВАЗ представил в Германии универсалы Lada Vesta на моторшоу в Эссене и назвал цену новинок.