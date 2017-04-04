Юбилей популярного кроссовера Qashqai на российском рынке японская компания решила отметить в Иркутске, с помощью заездов по льду озера Байкал, которые прошли в рамках завершающего этапа традиционного автопробега «Городские Легенды Nissan». Как рассказали в пресс-центре местного офиса, «яркой деталью праздника стала ледяная скульптура #Qashqai10, на фоне которой расположились модели Nissan Qashqai разных поколений и модификаций».

Российский этап истории модели начался в 2007 году, когда кроссовер зарубежной сборки вышел на наш рынок. Новая стадия развития началась в 2016 году, когда производство Nissan Qashqai для покупателей из РФ было перенесено из флагманского предприятия в Сандерленде (Великобритания) на завод компании в Санкт-Петербурге. Здесь специалисты адаптировали автомобиль с учётом особенностей эксплуатации в имеющихся погодных и дорожных условиях.

Речь идёт, в частности, об изменениях, которые специалисты Nissan внесли в конструкцию шасси, об увеличенном дорожном просвете и колее, о специальных настройках рулевого управления и шинах российского производства. Одним из достижений российского предприятия компании является рекордно короткий срок, который понадобился для перехода от предсерийной сборки до стадии массового производства (всего шесть недель).

Купить Nissan Qashqai на сегодняшний день российские клиенты могут за 985 000-1 584 000 рублей. Доступны как переднее-, так и полноприводные исполнения. В гамме моторов модели два бензиновых варианта объёмом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л. с. соответственно, а также дизельная 130-сильная версия объёмом 1,6 литра. Все двигатели идут в комплекте с бесступенчатым вариатором.

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На сегодняшний день Кашкай является одной из наиболее популярных моделей марки не только в России, но и на глобальном авторынке в целом. С момента запуска продаж свыше 2 000 000 покупателей по всему миру стали обладателями Qashqai. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на автосалоне в Женеве Ниссан показал обновлённую версию Кашкая. Она отличается новым «фейсом» и обладает технологиями автономного управления.