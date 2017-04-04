Nissan празднует 10 лет с момента начала продаж Qashqai в России
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Nissan празднует 10 лет с момента начала продаж Qashqai в России

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Торжественное мероприятие прошло в ходе завершающего этапа традиционного автопробега «Городские Легенды Nissan».

Юбилей популярного кроссовера Qashqai на российском рынке японская компания решила отметить в Иркутске, с помощью заездов по льду озера Байкал, которые прошли в рамках завершающего этапа традиционного автопробега «Городские Легенды Nissan». Как рассказали в пресс-центре местного офиса, «яркой деталью праздника стала ледяная скульптура #Qashqai10, на фоне которой расположились модели Nissan Qashqai разных поколений и модификаций».

Nissan SUVs

Российский этап истории модели начался в 2007 году, когда кроссовер зарубежной сборки вышел на наш рынок. Новая стадия развития началась в 2016 году, когда производство Nissan Qashqai для покупателей из РФ было перенесено из флагманского предприятия в Сандерленде (Великобритания) на завод компании в Санкт-Петербурге. Здесь специалисты адаптировали автомобиль с учётом особенностей эксплуатации в имеющихся погодных и дорожных условиях.

426187808_Nissan_Qashqai

Речь идёт, в частности, об изменениях, которые специалисты Nissan внесли в конструкцию шасси, об увеличенном дорожном просвете и колее, о специальных настройках рулевого управления и шинах российского производства. Одним из достижений российского предприятия компании является рекордно короткий срок, который понадобился для перехода от предсерийной сборки до стадии массового производства (всего шесть недель).

426187806_Nissan_Qashqai

Купить Nissan Qashqai на сегодняшний день российские клиенты могут за 985 000-1 584 000 рублей. Доступны как переднее-, так и полноприводные исполнения. В гамме моторов модели два бензиновых варианта объёмом 1,2 и 2,0 литра мощностью 115 и 144 л. с. соответственно, а также дизельная 130-сильная версия объёмом 1,6 литра. Все двигатели идут в комплекте с бесступенчатым вариатором.

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На сегодняшний день Кашкай является одной из наиболее популярных моделей марки не только в России, но и на глобальном авторынке в целом. С момента запуска продаж свыше 2 000 000 покупателей по всему миру стали обладателями Qashqai. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что на автосалоне в Женеве Ниссан показал обновлённую версию Кашкая. Она отличается новым «фейсом» и обладает технологиями автономного управления.

 

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