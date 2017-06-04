Nissan представил обновлённый X-Trail

Кроссовер в спецификации для Европы получил такую же внешность, как и версии для рынков Штатов, где модель продаётся под именем Rogue, и Китая.

Обновлённый Nissan X-Trail отличается от прежнего новыми бамперами, решёткой радиатора, фарами головного света, которые в топовых комплектациях созданы по светодиодной технологии и впервые предложены с системой адаптивного оснащения. Расширилась палитра цветов для кузова и линейка колёсных дисков.

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Кроссовер обзавёлся новым рулевым колесом, материалы отделки стали более качественными. Благодаря изменённой компоновке салона объём багажного отделения в пятиместной модификации увеличился с 550 до 565 литров.

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Впервые для Nissan X-Trail предложен подогрев передних и задних сидений, в базовой версии (для рынка ЕС) появилось цифровой радио. Однако, главной «фишкой» с точки зрения технологий стала система ProPilot, которая умеет не только распознавать дорожную разметку, препятствия и знаки, но и самостоятельно управлять автомобилем в пределах одной полосы в пробках или при движении по скоростному шоссе.

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Линейка двигателей представлена парой дизелей мощностью 130 и 177 л.с., а также бензиновым 163-сильным мотором. Доступные типы коробок передач — вариатор и «механика».

Цена на дореформенный вариант Nissan X-Trail в России стартует от 1 464 000 рублей.

Напомним, премьера Nissan Rogue/X-Trail состоялась осенью 2016 года. Отметим, что на рынке США кроссовер предложен в том числе и с гибридной силовой установкой.