Нижегородский конкурент УАЗа получит жесткую крышу

«Селеста» запатентовала дизайн закрытого внедорожника, который демонстрируется на соответствующих картинках, доступных в базе Роспатента. Уже известно, что автомобиль будет использовать агрегаты ГАЗ «Соболь 4×4». Например, у последнего позаимствованы все элементы трансмиссии: мосты, дифференциалы, раздаточную и коробку передач. Правда подвески у «селестовской» модели будут пружинными, а не рессорными, а ходовую снизу будут защищать штампованные стальные листы.

Конструкция кузова подразумевает прочный сварной каркас из стальных труб круглого сечения и различной толщины, который сверху обшивается недорогим, но практичным АБС-пластиком. По длине и ширине нижегородский автомобиль превосходит Хантер, то есть салон у него будет просторнее. Модификация с жестким верхом будет выполнена в кузове седан, но универсал тоже будет доступен.

В состав силовой гаммы модели «Селеста» могут входить все моторы, которым оснащается полноприводный «Соболь 4×4». Речь идет о бензиновом двигателем УМЗ Evotech объемом 2,7 литра с отдачей 107 л.с. и 220 Нм крутящего момента, а также турбодизеле Cummins ISF объемом 2,8 литра с отдачей 149 л.с. и 330 Нм. Они будут агрегатироваться с пятиступенчатой механикой, полным приводом с подключением переднего моста посредством рычага и понижающим рядом передач, а еще будет электронноблокируемый задний дифференциал eLocker с кнопочным управлением.

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О перспективах серийной сборки пока ничего неизвестно, поскольку НПФ «Селеста» еще предстоит найти спонсора для организации производства внедорожника. Предполагаемая стоимость такого автомобиля от 700 000 до 1 000 000 рублей.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал про еще один схожий проект. Компания «Апал» планирует наладить выпуск внедорожника «Сталкер», базирующегося на «вазовской» модели Lada 4×4.