Новая «Волга»: какой она может быть

К сожалению, речи о появлении новых седанов не идёт: как мы уже сообщали, имя «Волга» могут получить лёгкие коммерческие автомобили. В этом классе выступают такие модели, как Citroen Berlingo, Renault Kangoo и Volkswagen Caddy, который мы и взяли за основу для наших рендеров. Можно предположить, что новинка будет иметь стилистическую схожесть с главным продуктом нижегородцев – Газелью Некст.
В частности, это оформление решётки радиатора и передних фар. Ещё одной особенностью внешности Газели Некст является характерная подштамповка на боковине, которая неплохо приживётся и на компактном «каблучке».
В настоящее время фургон Газель Некст предлагается по цене от 1 140 000 руб. Таким образом, в случае появления лёгкого коммерческого автомобиля, его начальная стоимость может составить чуть менее миллиона рублей.
Кстати, в начале этого ГАЗу исполнилось 85 лет, и мы посвятили этому большую статью с обзором моделей завода.
Причем тут "Волга"? Волга, это эпоха. А это, другой автомобиль и имя ему другое надо. "Gazelle HEEL" например. И цена
это слишком много! Тот же Largus фургон, стоит от 460 000 р, а это примерно один формат коммерческого автомобиля.