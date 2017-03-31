Несколько дней назад появилась информация о возможном возрождении легендарного отечественного автомобильного бренда. Что из этого могло бы получиться?

31 Мар Новая «Волга»: какой она может быть

К сожалению, речи о появлении новых седанов не идёт: как мы уже сообщали, имя «Волга» могут получить лёгкие коммерческие автомобили. В этом классе выступают такие модели, как Citroen Berlingo, Renault Kangoo и Volkswagen Caddy, который мы и взяли за основу для наших рендеров. Можно предположить, что новинка будет иметь стилистическую схожесть с главным продуктом нижегородцев – Газелью Некст.

В частности, это оформление решётки радиатора и передних фар. Ещё одной особенностью внешности Газели Некст является характерная подштамповка на боковине, которая неплохо приживётся и на компактном «каблучке».

В настоящее время фургон Газель Некст предлагается по цене от 1 140 000 руб. Таким образом, в случае появления лёгкого коммерческого автомобиля, его начальная стоимость может составить чуть менее миллиона рублей.

Кстати, в начале этого ГАЗу исполнилось 85 лет, и мы посвятили этому большую статью с обзором моделей завода.

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