Новогодние розыгрыши от Total: объявлены победители третьей недели

Но сначала огласим победителей этой недели. Итак, 10 человек получают сертификаты в интернет-магазин Ozon.ru. Для получения этого приза необходимо было ответить на 11 вопросов увлекательной викторины о моторном масле и сделать репост в соцсети. Что важно, количество правильных ответов не влияло на шансы выиграть. Призёров мы отбирали с помощью генератора случайных чисел:
Елена Иванилова
Елена Иванова
Ольга Байдукова
Икмет Куртумеров
Зарема Куртумерова
Юрий Анисим
Игорь Ивашкевич
Александр Шалыгин
Виталий Михеев
Владислав Чурсин
Также предлагаем вашему вниманию видео выбора победителей:
Ещё 5 победителей получают по канистре качественного масла Total Quartz. Чтобы получить этот приз, нужно было воспользоваться формой подбора масла для своего автомобиля и сделать репост. Вот эти счастливчики:
Оксана Королёва
Ольга Орехова
Зинаида Калабина
Наталья Суслова
Ильфат Газизов
…и видео их выбора:
Уже после Нового года мы подведём финальные итоги, объявим ещё 15 призёров и узнаем, кто получит главный приз — сертификат Ozon.ru на 50 000 рублей. Хотите попытать счастья в этом розыгрыше? Тогда в специальной форме нужно загрузить фото чека на покупку любой продукции Total Quartz. Победителя, опять-таки, определит генератор случайных чисел.
Удачи! И оставайтесь на связи.
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