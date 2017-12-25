Новогодние розыгрыши от Total: объявлены победители третьей недели

Конкурс, который Kolesa.ru проводят совместно с брендом Total Quartz, продолжается, и на этой неделе мы награждаем очередные 15 счастливчиков. Розыгрыш ещё идёт, можно поучаствовать в финальной его части!

Но сначала огласим победителей этой недели. Итак, 10 человек получают сертификаты в интернет-магазин Ozon.ru. Для получения этого приза необходимо было ответить на 11 вопросов увлекательной викторины о моторном масле и сделать репост в соцсети. Что важно, количество правильных ответов не влияло на шансы выиграть. Призёров мы отбирали с помощью генератора случайных чисел:

Елена Иванилова

Елена Иванова

Ольга Байдукова

Икмет Куртумеров

Зарема Куртумерова

Юрий Анисим

Игорь Ивашкевич

Александр Шалыгин

Виталий Михеев

Владислав Чурсин

Также предлагаем вашему вниманию видео выбора победителей:

Ещё 5 победителей получают по канистре качественного масла Total Quartz. Чтобы получить этот приз, нужно было воспользоваться формой подбора масла для своего автомобиля и сделать репост. Вот эти счастливчики:

Оксана Королёва

Ольга Орехова

Зинаида Калабина

Наталья Суслова

Ильфат Газизов

…и видео их выбора:

Уже после Нового года мы подведём финальные итоги, объявим ещё 15 призёров и узнаем, кто получит главный приз — сертификат Ozon.ru на 50 000 рублей. Хотите попытать счастья в этом розыгрыше? Тогда в специальной форме нужно загрузить фото чека на покупку любой продукции Total Quartz. Победителя, опять-таки, определит генератор случайных чисел.

Удачи! И оставайтесь на связи.