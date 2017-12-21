Новый BMW M5 установил рекорд круга

Правда, в этот раз выбор пал не на Нюрбургринг, который обычно используют производители.

«Заряженная четырехдверка» BMW M5 показала лучшее время на гоночной трассе Формулы-1 в Шанхае. «Баварец» преодолел круг за 2 минуты 22,828 секунды, что является лучшим результатом среди серийных седанов на этом треке.

В рекордном заезде спорткар пилотировал чемпион серии DTM Бруно Шпенглер. Хотя трек был влажным, а погода оставляла желать лучшего, гонщик сумел уменьшить время прохождения круга на 5 секунд по сравнению с предыдущим рекордом.

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Баварская компания представила «заряженный» BMW M5 в конце августа текущего года. Седан нового поколения оснащается 600-сильной «битурбовосьмеркой» объемом 4,4 литра, с которой он набирает первую «сотню» за 3,4 секунды и максимальную скорость 305 км/ч.

В начале текущего месяца новый M5, который в России можно заказать по цене 6 700 000 рублей, встал на конвейер. Поставки автомобилей стартуют в марте 2018 года.