Ожидается, что премьера новинки состоится в ближайшие месяцы, а в продажу новый субкомпактный кроссовер поступит в конце 2017 - начале 2018 года.

Компания Hyundai назвала новую модель Kona в честь одноимённого населённого пункта на Гавайских островах. Пока это вся информация, которая была предоставлена автопроизводителем.

Новый Hyundai Kona, как предполагается, создан на платформе i20, а в моторную гамму войдут агрегаты от Hyundai i30. Основными конкурентами Kona станут Nissan Juke, Mazda CX-3, Toyota C-HR, Honda HR-V.

Скорее всего Hyundai Kona будет глобальной моделью, так как точно известно, что её будут продавать в Австралии и Великобритании, а значит и в ряде других европейских стран. Доберётся ли Кона до России, пока неизвестно. Теоретически, место для него есть — на ступень ниже Creta, в освобождённую нишу Solaris хэтчбек. Но резон продаж есть лишь при условии локализации, с которой могут возникнуть проблемы из-за платформы.

Напомним, ранее «Колёса.ру» сообщал, что с названием для нового кроссовера определился Seat: среднеразмерный SUV получил имя Formentor.