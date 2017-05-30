В Сети были опубликованы фото хот-хэтча Megane R.S. нового поколения. Причём если с "кормы" модель мы уже видели, то снимки салона опубликованы впервые.

В прошлый уик-энд компания Renault показала, как выглядит новый Megane R.S., но автомобиль был продемонстрирован в камуфляжной плёнке, которая скрывает все особенности стайлинга «горячего» хэтчбека. В Фейсбуке, сообществом Megane Rs Online, были опубликованы фото модели без маскировочной плёнки.

Также был показан салон новинки, который по своей архитектуре повторяет обычную версию модели. Отличительными чертами интерьера Megane R.S. являются спортивные кресла с внушительной боковой поддержкой, контрастная красная прострочка, отделка алькантарой.

Информация о двигателе пока не опубликована. Предполагается, что Megane R.S. получит бензиновый двигатель объёмом 1.8 литра, мощность которого составит порядка 300 л.с. Автомобиль будет предложен как с механической коробкой передач, так и с «роботом» с двойным сцеплением. Полного привода «пятидверка» не получит, но модель оснастят полноуправляемым шасси.

1 / 2 Официальное фото нового Renault Megane R.S. 2 / 2 Официальное фото нового Renault Megane R.S.

Как сообщалось ранее, полноценная премьера нового Renault Megane R.S. состоится в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре 2017 года. До дилеров новинка доберётся в первом квартале 2018-го.