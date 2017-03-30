На домашнем рынке новый SUV будут продавать под именем G4 Rexton, для других стран сохранили прежнее название. G4 – это сокращенно от Great 4 Revolutions: «великие революции» в области дизайна, технологий, безопасности и ездовых качеств.

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Внешне всепроходец практически полностью сохранил дизайн концепта LIV-2, дебютировавшего в прошлом году. Длина нового Rexton равна 4 850 мм, ширина – 1 920 мм, высота – 1 800 мм, размер колесной базы составляет 2 865 мм. У модели рамная конструкция, сама рама изготовлена из высокопрочной стали от компании Posco. Привод – задний или полный.

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В Корее новинку предложат с турбодизелем 2.2 мощностью 181 л.с., который сочетается с «автоматом» 7G-Tronic от Mercedes-Benz. Для европейской версии, предположительно, будет доступна еще и 225-сильная бензиновая «турбочетверка» 2.0 с шестискоростной автоматической коробкой Aisin.

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В арсенале нового SsangYong Rexton значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые колесные диски, «цифровая» приборка, девять подушек безопасности, системы экстренного торможения, кругового видеообзора, помощи при движении в пробках, переключения света фар, удержания в полосе движения и помощи при перестроении. Кроме того, для внедорожника доступна мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 9,2 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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Продажи G4 Rexton стартуют на корейском рынке этим летом, цена пока не объявлена. До других стран внедорожник доберется к концу текущего года. Ранее сообщалось о том, что новый Рекстон планируют привезти и в Россию. У нас модель, вероятно, появится уже в 2018-ом.