Обновленный Lexus IS получил максимальную оценку по безопасности

Lexus IS продемонстрировал в краш-тестах отличные результаты. Инженеры японской марки доработали структуру автомобиля для улучшения уровня безопасности, включая использование новых материалов, изменения в конструкции и модернизацию сидений.

«Четырехдверка» получила максимальную оценку по результатам тестов IIHS — TOP SAFETY PICK+. Отметим, для того чтобы заработать такой рейтинг, автомобилю необходимо хорошо проявить себя во всех пяти тестах – двух вариантах фронтального столкновения, боковом, на прочность крыши и подголовников, а также приемлемый или хороший рейтинг головной оптики.

В стандартное оснащение модели вошла система предотвращения фронтального столкновения, которая позволила автомобилю избежать столкновения в тестах IIHS на скорости 12 и 25 миль в час. Светодиодная оптика, доступная уже в базовой комплектации IS, получила «приемлемый» рейтинг.

Также недавно в IIHS проходил краш-тесты шведский кроссовер Volvo XC60, о чем сообщал портал «Колеса.ру».