Обновленный Lexus IS получил максимальную оценку по безопасности
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Обновленный Lexus IS получил максимальную оценку по безопасности

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Премиальный японский седан 2017 модельного года прошел через серию краш-тестов американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Lexus IS продемонстрировал в краш-тестах отличные результаты. Инженеры японской марки доработали структуру автомобиля для улучшения уровня безопасности, включая использование новых материалов, изменения в конструкции и модернизацию сидений.

lexus-is-iihs-1-980

«Четырехдверка» получила максимальную оценку по результатам тестов IIHS — TOP SAFETY PICK+. Отметим, для того чтобы заработать такой рейтинг, автомобилю необходимо хорошо проявить себя во всех пяти тестах – двух вариантах фронтального столкновения, боковом, на прочность крыши и подголовников, а также приемлемый или хороший рейтинг головной оптики.

lexus-is-iihs-2-980

В стандартное оснащение модели вошла система предотвращения фронтального столкновения, которая позволила автомобилю избежать столкновения в тестах IIHS на скорости 12 и 25 миль в час. Светодиодная оптика, доступная уже в базовой комплектации IS, получила «приемлемый» рейтинг.

Также недавно в IIHS проходил краш-тесты шведский кроссовер Volvo XC60, о чем сообщал портал «Колеса.ру».

Теги: Новинки , IIHS , Top Safety Pick , безопасные автомобили , краш тесты автомобилей , краш-тесты , японские автомобили , японские седаны , IS , Lexus
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