Автомобили в варианте исполнения Rocks уже добрались до «старосветских» дилеров Opel, сообщает пресс-служба производителя. От стандартной «пятидверки» кросс-версия отличается увеличенным на 18 мм дорожным просветом, 15-дюймовыми дисками особого дизайна, пластиковыми расширителями колесных арок, бамперами и наличием рейлингов на крыше.

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Европейцам Opel Karl Rocks доступен с трехцилиндровым бензиновым двигателем 1.0 мощностью 75 л.с. В «базе» мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», за доплату можно заказать «автомат» Easytronic 3.0.

В список стандартного оборудования новинки входят: ABS, ESP, кондиционер, системы контроля давления в шинах и помощи при подъеме, шесть подушек безопасности, аудиосистема. Опционально предлагается мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Летом появится навигатор Navi 4.0 IntelliLink.

Цена Karl Rocks в Германии стартует с отметки в 12 600 евро – это примерно 756 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, субкомпактная модель Opel построена на той же платформе, что и Chevrolet Spark последней генерации. Стандартный Karl дебютировал в 2014 году, его «внедорожную» версию представили осенью 2016-го. Заказы на «кроссовер» начали принимать в декабре прошлого года.