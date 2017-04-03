«Живые» продажи нового «паркетника» стартовали в Индии 16 марта текущего года. Всего за полмесяца WR-V разошелся по этой стране тиражом в 3 833 экземпляра, заняв вторую строчку в списке бестселлеров Хонды.

Самой продаваемой моделью японской марки в Индии остается седан City (6 271 единица), а замыкает тройку лидеров соплатформенный WR-V компактвэн Jazz (3 527 штук), который в некоторых странах известен под именем Fit. Всего же в минувшем месяце на индийском рынке реализовано 18 950 машин Honda, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

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В Индии переднеприводный Honda WR-V можно купить с четырехцилиндровыми бензиновым мотором 1.2 и дизелем 1.5 мощностью 90 и 100 л.с. соответственно. Первый агрегат сочетается с пятиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6МКП. Такими же моторами оснащается и Honda Jazz, при этом, помимо названных коробок, для компактвэна доступен еще и вариатор.

Цена WR-V начинается с отметки в 775 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет около 669 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, предвестник маленького кроссовера Honda дебютировал осенью прошлого года в Бразилии. На этот рынок WR-V вышел в конце марта. Бразильский «паркетник» оснащен двигателем 1.5, который работает как на бензине (115 л.с.), так и на этаноле (116 л.с.). Мотор укомплектован вариатором.

Как сообщалось ранее, кросс планируют продавать еще в нескольких странах Южной Америки, а вот в Европе он вряд ли появится.