Первые тесты McLaren 720S: великолепное шасси и минимальный турболаг

Не так давно McLaren начал принимать заказы на суперкар 720S, который пришёл на смену 650S. Новинка побывала на тестах у ведущих зарубежных автомобильных изданий, и обозреватели смогли сделать относительно неё интересные выводы. Мы решили собрать их мнения в дайджест, с которым предлагаем нашим читателям ознакомиться.

Как пишет издание Carmagazine, огромные передние фары могут понравиться не всем, но в целом, суперкар от McLaren выглядит очень привлекательно и аутентично.

1 / 3 На фото: McLaren 720S 2 / 3 На фото: McLaren 720S 3 / 3

И сразу пару слов о моторе: V-образная битурбированная «восьмёрка» объёмом в четыре литра практически не страдает от турболага. Он ощущается лишь немного, но не так сильно, как на 650S. К минусам можно отнести слишком тихий стоковый выхлоп.

В плане динамики 720S опережает Ferrari 488 GTB, правда, за «итальянку» просят чуть меньше.

Рулевое управление McLaren 720S обладает великолепной обратной связью. В этом отношении новый суперкар существенно опережает своего предшественника. Помимо этого, различия есть и в том, как суперкары ведут себя во время жёстких торможений — 720S в таких ситуациях увереннее держит дорогу.

1 / 3 На фото: McLaren 720S 2 / 3 На фото: McLaren 720S 3 / 3 На фото: McLaren 720S

Обозреватели издания Topgear в первую очередь похвалили рулевое управление суперкара. По их мнению, ощущения от управления настолько великолепны, что без стеснения можно констатировать одну вещь: McLaren – это один из самых совершенных автомобилей в мире. На трассе он ощущается как Lotus Elise – большой Lotus Elise.

Больше всего впечатляет британский автомобиль в поворотах. Его аэродинамика работает настолько хорошо, что даже плохое дорожное полотно не приводит к сносу.

Впечатлила обозревателей и силовая установка. На первых двух передачах «отсечка» срабатывает на 8 100 оборотах в минуту, тогда как на остальных передачах – на 8 200 оборотах. К слову, новая коробка передач с двухдисковым сцеплением переключается быстрее, чем на McLaren 675 LT на 45%.

1 / 2 На фото: мотор McLaren 720S 2 / 2 На фото: мотор McLaren 720S

А вот стоковый выхлоп может не впечатлить: по мнению обозревателей, в плане звука McLaren 720S недалеко «ушёл» от 570GT. В этом отношении Audi R8 с его «атмосферником» выглядит предпочтительнее.

Отдельной похвалы удостоился трёхспицевый руль, на котором нет ни единой кнопки. Это правильное решение, уверены британские обозреватели.

1 / 4 На фото: салон McLaren 720S 2 / 4 На фото: салон McLaren 720S 3 / 4 На фото: салон McLaren 720S 4 / 4 На фото: приборная панель McLaren 720S

Впрочем, не всё в салоне идеально: навигация может свести водителя «с ума», а добраться до регулировок сидений не так-то просто.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Ferrari разрабатывает соперника для Porsche 911 GT2 и McLaren 720S.