Первые тесты прототипа Skoda Karoq: удобный, современный, но шумноватый на ямах

В текущем году Skoda выведет на рынок свой новый кроссовер Karoq, который придёт на смену Yeti. Предсерийные экземпляры Karoq побывали на коротких тестах у зарубежных коллег, ну а мы внимательно проанализировали ключевые тезисы западных журналистов относительно этого автомобиля, и теперь представляем нашим читателям краткий дайджест мнений.

Обозреватели британского издания Carmagazine испытали прототипы на дорогах Эстонии. Первый автомобиль был оснащён новой бензиновой турбированной «четвёркой» с отдачей в 150 сил, тогда как на втором был установлен двухлитровый турбодизель с практически такой же мощностью. Оба двигателя журналистам понравились, поскольку обеспечивали хорошую тягу в широком диапазоне оборотов, благодаря чему «автоматы» не усердствовали с переключением «вниз». Вибраций и шума двигатели издавали тоже немного.

1 / 3 На фото: Skoda Karoq 2 / 3 На фото: Skoda Karoq 3 / 3 На фото: Skoda Karoq

А вот стоковая задняя подвеска показала себя не столь впечатляюще. На ямах Karoq заметно шумит, вероятно, полноприводная версия, у которой сзади «многорычажки», едет плавнее. Впрочем, если сравнивать Karoq с «одноклассником» Seat Ateca, то чешский автомобиль едет мягче, правда, и в поворотах больше кренится. Но контролируется автомобиль предсказуемо, и слишком валким его не назовёшь.

1 / 2 На фото: Skoda Karoq 2 / 2 На фото: Skoda Karoq

Что касается салона. С механизмом VarioFlex можно удобно регулировать каждое из трёх задних посадочных кресел, есть и складываемые столики с подстаканниками, что очень удобно. Борт багажного отсека фактически отсутствует, поэтому туда очень удобно грузить различные вещи. Двери тоже продуманны хорошо: дождливой осенью или весной, когда на улице много грязи, при выходе из автомобиля не испачкаешься об пороги.

Вердикт обозревателей таков: прототип Skoda Karoq современнее Yeti и куда комфортабельнее.

1 / 4 На фото: салон Skoda Karoq 2 / 4 На фото: салон Skoda Karoq 3 / 4 На фото: багажник Skoda Karoq 4 / 4 На фото: багажник Skoda Karoq

Обозреватели Autocar согласились с тем, что Skoda Karoq мягче на ходу, чем Seat Ateca, но помимо этого также добавили, что большие ямы автомобиль глотает куда эффективнее, чем небольшие выбоины на низкой скорости. Работу стандартных амортизаторов британцы оценили на «плохо».

Не удостоилось похвалы и рулевое управление: оно чересчур лёгкое в стандартном режиме, и перевод его в спортивный режим до конца ситуацию не исправляет.

1 / 2 На фото: Skoda Karoq 2 / 2 На фото: Skoda Karoq

Турбодизель обозревателям понравился. В паре с DSG он уверенно и ровно делает свою работу, не докучая шумом.

А вот салон сделан в лучших традициях Skoda Kodiaq. Материалы могут похвастаться высоким качеством, дизайн тоже на высоте. Приборная панель выглядит а-ля Volkswagen Active Info Display и Audi Virtual Cockpit, чем многие конкуренты похвастаться не могут.

1 / 4 На фото: приборная панель Skoda Karoq 2 / 4 На фото: приборная панель Skoda Karoq 3 / 4 На фото: приборная панель Skoda Karoq 4 / 4 На фото: мультимедийная система Skoda Karoq

С учётом того, что багажник Skoda Karoq имеет объём от 488 до 1810 литров (в зависимости от положения сидений), то выбор в пользу этого кроссовера может быть весьма оправданным, констатируют обозреватели.

Ранее Колёса.ру сообщали, что перспективы появления Skoda Karoq в России весьма туманны.