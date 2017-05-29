Критерии выдачи экспортных субсидий автопроизводителям от правительства РФ могут быть изменены. Согласно нынешним правилам, автоконцернам, наладившим промышленную сборку в РФ и сделавшим заметные инвестиции, полагается минимальная поддержка в размере 20% от общей суммы транспортных затрат; максимальная (80%) – предлагается отечественным компаниям или владельцам специнвестконтрактов, которые планируют инвестировать в производственные мощности в России.

О планируемых нововведениях сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова представителей отрасли. Согласно поправкам, которые предложено внести в правила предоставления 11,8 миллиарда рублей транспортных субсидий для экспортеров машин, необходимо увеличить субсидии для промсборщиков до 60% (при этом при высоком уровне локализации производства они смогут рассчитывать и на 80%).

Проект постановления правительства РФ вводит несколько уровней льгот, которые дифференцируются в зависимости от происхождения и условий выпуска продукции. Ранее предполагалось, что государство будет компенсировать 80% затрат на транспорт, если у компании есть специальный инвестконтракт (как у Mazda Sollers и Daimler) или подтверждение производства (оно выдаётся Министерством промышленности и торговли при доказательствах выполнения определённых технологических операций в РФ). В случае, если у автопроизводителя есть сертификат о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 года), то компенсируется 60% затрат, ещё 20% вернутся тем компаниям, которые участвуют в соглашениях о промсборке в РФ.

Впоследствии текст проекта постановления менялся с целью «ликвидации возможности спекуляций по получению субсидий за счёт конкретизации коэффициентов и формулирования чётких требований к предприятиям», отметили в Минпромторге.

Отметим, согласно информации Российского экспортного центра, в течение первого квартала экспорт легковых машин вырос на 28% (до 18 400 экземпляров), а поставки грузовых автомобилей увеличились на 14% (до 2 900 шт), количество отправленных за рубеж автобусов и спецтехники составило в указанный период 666 единиц.

Ранее стало известно о том, что Volkswagen думает об экспорте двигателей российской сборки. О планах по расширению поставок продукции за рубеж сказал руководитель немецкого концерна Херберт Дисс.